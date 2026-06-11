Posiadał prawie 1,5 kg narkotyków w tym 163 tabletki z morfiną – trafił do aresztu na 3-miesiące Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Gryfic zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu oraz podczas zatrzymania narkotyki o łącznej wadze prawie 1,5 kg. 30-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancje psychotropowych i środków odurzających. Sad Rejonowy w Gryficach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu do 10 więzienia.

Mundurowi z Gryfic udali się na interwencję dotyczącą awanturującego się mężczyzny do jednego z mieszkań na terenie powiatu gryfickiego. Choć agresor oddalił się z miejsca interwencji tuż po zgłoszeniu to nie zdążył zabrać ze sobą narkotyków. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu, w którym mieszkał 30-latek amfetaminę, marihuanę oraz tabletki z morfiną.

Kryminalni z Gryfic w wyniku prowadzonych czynności i dokonanych ustaleń i zatrzymali 30-latka w jednym z mieszkań na terenie Powiatu Goleniowskiego. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu, w którym przebywał oraz w jego pojeździe również narkotyki w postaci amfetaminy , marihuany oraz tabletek z morfiną.

Łącznie podczas prowadzonych czynności Gryficcy Policjanci zabezpieczyli 741,024 gramów amfetaminy, 733,936 gramów marihuany oraz 163 tabletki z morfiną.

30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych i środków odurzających

Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3-miesięcy.

Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat wiezienia.