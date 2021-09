Wspólne Ćwiczenia WOT-u i Policji Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę odbyły się wspólne ćwiczenia 142 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Trzebiatowie i Policji. Wspólne ćwiczenia to wynik porozumienia zawartego między Dowódcą 14 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Tematem przewodnim ćwiczeń było poszukiwanie osoby zaginionej narażonej na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

W sobotni poranek na kilkunastu hektarowym placu ćwiczeń „Merida” odbyły się wspólne działania szkoleniowe żołnierzy 142 Bataliony Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Policji z garnizonu zachodniopomorskiego.



Wspólne ćwiczenia wojska i policji to wynik porozumienia zawartego między Dowódcą 14 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. ppłk. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta” a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, którego celem jest ścisła współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz współpraca w zakresie wspólnych szkoleń i ćwiczeń.



Tematem zasadniczym prowadzonych zajęć był epizod zaginięcia osoby narażonej na bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia. Scenariusz dotyczył sytuacji, w której młody 20-letni mężczyzna po kłótni z matką, wykrzykuje, że popełni samobójstwo, po czym wybiega z domu, udaję się w stronę lasu i nie nawiązuje więcej kontaktu z rodziną. Po przyjętym zawiadomieniu o zaginięciu od rodziny i dokonaniu niezbędnych ustaleń służby przystępują do działania w celu odnalezienia osoby i udzielenia jej pomocy.



Podczas prowadzonych ćwiczeń specjaliści z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie tj. kom. Krzysztof Myszak

i mł. asp. Łukasz Sarzyński zapoznawali żołnierzy z procedurami policyjnymi i zasadami postępowania w przypadku osób zaginionych narażonych na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, a także pokazywali, w jaki sposób przeszukiwać teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.



„Terytorialsi” ćwiczyli jak poruszać się tyralierą lub w tzw. szybkich trójkach. Specjaliści Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz kryminalni z Gryfic przekazywali żołnierzom wiedzę w zakresie procedur prawnych i informowali ich o zadaniach, jakie wykonują w tego typu zdarzeniach.



Swoje umiejętności zaprezentował również Przewodnik Psa Służbowego z Gryfic wraz z psem służbowym „Fado”, który w policji przeznaczony jest do poszukiwania osób i zwłok ludzkich.



Prowadzone działania były również okazją do wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach, do poznania się nawzajem oraz określenia szczegółowych planów i sposobów co do dalszej współpracy, w tym możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu.



Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwało kierownictwo obu formacji tj. ppłk. Rafał Gułajewski-Dowódca 142 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Trzebiatowie, mjr. Mariusz Malko Zastępca Dowódcy i Szef Sztabu oraz nadkom. Tomasz Krupa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach.